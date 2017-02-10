Звонки на шару: из черниговских таксофонов можно бесплатно звонить по всей стране
10.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
С 1 января звонки с таксофонов на фиксированные номера в пределах города, области и всей страны являются бесплатными. Также не тарифицируются и разговоры с абонентами SIP-телефонии Укртелекома (код «892»). Об этом сообщили в пресс-центре Укртелекома. Сеть Укртелекома насчитывает почти 6000 универсальных таксофонов, предоставляющих услуги в качестве исходных, так и входящих звонков. А это значит, что и звонки с таксофона на таксофон по Украине тоже бесплатные. Теперь пользователи фиксированной телефонии смогут без ограничений общаться с родными и знакомыми, которые живут в разных регионах страны.