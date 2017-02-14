Зубко приказал проанализировать риски от энергетической блокады на Черниговщине
Заседание Антикризисного энергетического штаба под председательством Вице-премьер-министра — министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко проведено сегодня, 13 февраля. Рассмотрены вопросы кризисной ситуации с энергообеспечением страны в связи с прекращением поставок антрацитовой группы угля с временно неконтролируемой территории Украины. «Ситуация в Авдеевке показала, что надо скоординировать работу всех служб, проработать все возможные кризисные сценарии для обеспечения энергоснабжения и теплоснабжения городов Украины», — подчеркнул Геннадий Зубко. Заслушав информацию о реальном состоянии дел от «Укрэнерго», «Энергоатома» и Минэнергоугля, было поручено Минэнергоугля на очередное заседание правительства вынести решение о введении чрезвычайного положения в энергетике. Областям — Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Сумской, Черкасской — провести штабы по чрезвычайным и техногенных ситуаций. «Штабы этих областей должны проанализировать кризисные ситуации, которые могут быть связаны с ограничением энергоснабжения. Прежде всего по обеспечению населения энергоснабжением и теплом. Также рассмотреть работу промышленных предприятий, работающих в непрерывном режиме с точки зрения суточных графиков пиковых нагрузок », — отметил Геннадий Зубко. Кроме того, «Укрэнерго» и соответствующие предприятия должны разработать план мероприятий в условиях введения чрезвычайного положения в энергетике. А энергоснабжающие компании, а также предприятия, которые производят тепло и электроэнергетика — выработать шаги, которые не позволят разморозить энергогенерирующее оборудования. Также Геннадий Зубко сообщил о ситуации в Авдеевке. «Жизнь возвращается в город Авдеевка вместе с восстановленным тепло-, водо- и энергоснабжением. Также уже возвращаются в город эвакуированы семьи », — подчеркнул Геннадий Зубко.