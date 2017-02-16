Зубко приказал Куличу подтянуть «энергетические» пояса
В рамках принятия временных чрезвычайных мер в энергетике председателям ОГА совместно с облэнерго и промышленными предприятиями (в том числе и на Черниговщине) поручено разработать план-графики для уменьшения энергопотребления в пиковые часы нагрузок. Об этом сегодня на внеочередном заседании правительства заявил Вице-премьер-министр — Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. Он сообщил, что во исполнение протокола заседания антикризисного энергетического штаба (которое состоялось 13 февраля), крупнейшие промышленные области — Днепропетровская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черниговская уже провели штабы по чрезвычайным техногенных ситуаций для просмотра почасовых графиков нагрузок предприятий и генерирующих мощностей. «Блокирование на востоке поставок антрацитовой группы угля началось в низкий температурный режим месяца, поэтому сегодня нужно думать не только о поставках электроэнергии, но и об обеспечении теплом населения. Поэтому вопрос касается не только промышленных регионов. Завтра областям будут даны рекомендации, каким образом пересмотреть режимы энергопотребления и уменьшить его в пиковые часы », — отметил Геннадий Зубко. В то же время председатель Черниговской ОГА Валерий Кулич во время заседания в ОГА отметил, что область не является автономным потребителем электроэнергии, а входит в единую энергетическую сеть страны. «Есть центральный диспетчер, который принимает решение об отключении. О таких действиях мы должны быть предупреждены заранее. Все меры будут приниматься только в случае чрезвычайного положения. Пока же такое решение не принято. Черниговщина должно пройти отопительный сезон без особых осложнений. Для этого будут приняты все необходимые меры », — отметил Валерий Кулич.