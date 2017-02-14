Золотые звезды Сиверянщины: единственный слепой солдат Второй Мировой
В истории Второй Мировой войны является единственный случай, когда слепой человек активно воевала на Руси сопротивления. И это было у нас, на Черниговщине. Яков Петрович Батюк родился 12 мая 1918 года в селе Рижане Володарск-Волынского района Житомирской области в крестьянской семье. Когда ему было два года, он заболел оспой, болезнь дала осложнения на зрение — и Яков навсегда ослеп. В 1921 году семья Батюк занялась выращиванием хмеля, что дало ей возможность зажить весьма прилично. Яков имеет возможность в 1926 году поступить на учебу в Киевскую школу слепых. В 1929 году семья Батюк попадает под «раскулачивание», родителей и одного из сыновей отправляют в ссылку в Сибирь. К счастью, репрессии не коснулись старших детей — Василия и Ольги, которые к тому времени уже отдельными семьями жили под Киевом. Именно они следят за Яковом и молодой сестрой Евгенией. Через некоторое время Василию удается с помощью подкупа освободить родителей и вернуть их в Украину, а Павлу — заполучить чужой паспорт и бежать из ссылки. Семья объединяется и переезжает подальше от надзора власти — в Нежин. В 1935 году Яков вступает в последний курс рабфака Киевского университета и затем на юридический факультет, который заканчивает в 1940 году. Далее была работа адвокатом Нежинской городской коллегии адвокатов. В конце октября 1941 Я. Батюк устраивается на работу в артель, что производит веревки и конскую сбрую для немецкой армии. Для первой акции он привлекает своего отца, рабочих Шварца и Лавринец. Партии доспехов протравливаются кислотой, в результате чего она расползается после дождя. Но вскоре Шварца расстреляли как еврея, у Иакова начинается недоразумения с немецкой администрацией, поэтому он идет из артели. К весны 1942 года он формирует подпольную группу из 15 участников. Однако связь ни с аналогичными организациями в Киеве, ни с партизанами установить не удалось. Поэтому Яков идет на отчаянный поступок — вместе с поводырем Николаем Кузьменко он отправляется в НОСОВСКИЕ леса искать связи с партизанами. Ему повезло — и вскоре он устанавливает связь с партизанским отрядом «За Родину». Подпольщики передают партизанам сведения о численности немецкого гарнизона в городе, информацию о железной дороге, о стратегических объектах в городе, о полиции и тому подобное. Зимой 1943 подпольщики обменивают в итальянских солдат за еду оружие и передают партизанам 40 винтовок и много патронов. Также в леса передаются крупные партии медикаментов, украденных из городской больницы. Через молодую подпольщицу Галину Борисову, которая работала официанткой в немецком ресторане, было проведено теракт против летчиков Люфтваффе. 1 мая 1943 она ввела яд шприцом через пробки в бутылки французского коньяка, ввезенного для банкета в ресторане. По данным партизан, 18 летчиков попали в больницу, часть из них умерла. Гестапо, расследуя этот случай, пришло к выводу, что яд в коньяк добавили еще во Франции и это дело рук французского Сопротивления. Однако 19-20 июня 1943 Яков Батюк и члены его организации были арестованы СД. Их выдал сослан в партизан бывший советский военнопленный Александр Емануилов. Попали только несколько подпольщиков. В ночь на 7 сентября 1943 (всего за неделю до освобождения города) Яков Батюк и 25 членов его группы были вывезены за город командой полевой полиции и расстреляны у кирпичной стены одного из зданий военного склада на окраине Нежина. После освобождения города тела патриотов были перезахоронены в братской могиле на Центральном (Троицком) кладбище в Нежине. Яков Батюк был представлен к присвоению звания Героя СССР посмертно в 1943 году, но тогда наградные документы не были подписаны. Помешал тот факт, что он был беспартийным и еще и выходцем из семьи раскулаченного. Лишь после настойчивых обращений многих местных партизан и ходатайство первому секретарю ЦК КПСС Украины Петра Шелеста 8 Май 1965 Батюку посмертно присвоено звания Героя Советского Союза. О его судьбе была написана книга Евгения Шатрова «Подвиг во тьме», по которой в 1984 году был снят фильм «За ночью день идет», в котором роль слепого воины сыграл популярный актер Владимир Конкин. В 2010 году вышла в свет книга А. Ф. Мингазутдинов, посвященная деятельности Якова Батюка.