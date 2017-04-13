«Золотая услуга»: на Черниговщине пашут огороды по завышенным ценам
Весеннее тепло уже зовет крестьян на огороды. Поэтому хозяева начали считать во сколько в этом году обойдется посадить картофель и овощи. После подсчетов люди схватились за головы. Ведь, по вспахано сотку земли придется выложить 25-30 гривен. В нехитрый математический способ можно вычислить, что вспахать огород в 30 соток будет стоить тысячу гривен. Механизаторы утверждают, что это немного, якобы, сейчас такое время, что все дорожает — горючее, запчасти и так далее. Однако по подсчетам специалистов в сфере агропромышленного развития — расчеты завышены почти втрое. То есть, сотка должна стоить от 11,73 (если вспашка происходит трактором МТЗ 80/82) и до 9,30грн (трактором Т-150К). Получается, трактористы, которые обычно не платят никаких налогов, просто наживаются на своих же односельчан. Но у каждого, так сказать, свой «бизнес». И никто никого не заставляет платить. Не хочешь — не нанимай.