Знакомый «бросил» подругу на 35 тысяч
26.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
У 31-летней черниговчанки 30-летний знакомый под предлогом помощи с покупкой автомобиля, выманил денежных средств на сумму 35 000 гривен. Эти средства женщина в начале декабря 2016 отдала в руки мужчине в селе Орловка Куликовского района. Однако по сегодняшний день он не пригнал автомобиль и денег не вернул. По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.190 УК Украины.