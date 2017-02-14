«Зимняя сказка» белградской музыкантки в Чернигове
В Черниговском областном художественном музее им. Григория Галагана 12 февраля в рамках художественного проекта «Музыкальные встречи в музее» впервые состоялся концерт Ани Стефанович «Зимняя сказка» (г. Белград, Сербия) с участием Дианы Иованович и Ирины Степаненко. В программе: классическая и популярная фортепианная музыка, авторские песни и песни современных композиторов. За инструмент Ани села впервые в 4,5 года. Она уже успела закончить музыкальную академию в Белграде, магиструвала. Проживает сейчас она в Белграде. Учится и выступает. Во время концерта в зале она видела дорогих людей и чувствовала их теплый прием. За свою короткую жизнь Стефанович уже выступала с концертами по Франции, а также в Бухаресте, Киеве. Но это все как классический пианист. Несколько лет назад она начала создавать комбинации: писать не только музыку, но и песни.