Зима в апреле: синоптики прогнозируют снег и заморозки
18.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение — прогнозируют дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра. «В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5 градусов, на поверхности почвы 3-8 градусов, температура днем 2-9 градусов тепла», — говорится в сообщении. По данным синоптиков, в южных, восточных и большинстве центральных областей дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра 15-22 м / с.