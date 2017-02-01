Зима с черниговцами не прощается
Согласно прогнозам отечественных метеорологов, в феврале почти по всей территории Украины сохранятся ночные морозы, в частности в северных и восточных регионах, а в Карпатах и подавно столбики термометра опустятся до -20-22 градусов и более. К тому же, снега выпадет за месяц еще 30-35 см. Особенно сильные снегопады ожидаются с 12 по 18 февраля. Немного потеплеет в Украине только до конца месяца. Большинство метеосайтах предупреждают о надвигающемся морозов до -25 градусов ночью. Правда, продлятся они недолго и будут в северных областях. А по всей Украине первая волна холода до -12-15 градусов со снегопадами возможна уже 1-3 февраля, а с 6 по 10 число установится конечно морозная погода, температура снизится до -20-22 ночью и -11-16 днем. После этого начнется постепенное потепление — и вторая половина месяца ожидается более комфортной, хотя и слякотной. Столбик термометра поднимется до плюсовой отметки, из-за чего начнется таяние снега. Зато народный синоптик Леонид Горбань настаивает, что самые сильные морозы еще впереди. «Зима в этом году морозная и снежная, не сравнить с двумя предыдущими. В феврале она не закончится, ночных морозов следует ожидать до 25 марта, а среднесуточная температура перейдет в плюс только после 15 марта. Что касается февраля, то первая половина месяца будет снежная, вторая — конечно, с небольшой облачностью. Выпадет 30-35 см снега, но в горах он может быть и больше », — говорит Горбань.