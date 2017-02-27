Зима еще не закончилась, а снежные блохи — атакуют!
На днях жителям Черниговщины значительного переполоха нанесли скопления неизвестных ранее и загадочных насекомых — снежных блох. Люди увидели, как на снегу в местах проталин двигались странные «кучки земли». При более детальном изучении было понятно, что это маленькие насекомые, которые заполонили весь участок обочины дороги, собравшись в многочисленные стаи, словно танцуя от радости, что скоро придет весна! Снежная блоха, или глетчерный блоха — это насекомое, относится к семейству ногохвостов. Но благодаря тому, что она очень хорошо прыгает на 15-25 см, насекомое получила название «блохи». Прекрасно чувствует себя при температуре от -10 до +10 градусов Цельсия. А объясняется это тем, что с сахаров, которые она получает из окружающей среды, снежный блоха производит особые вещества, обладающие свойствами антифриза, они и не дают ей замерзнуть. Оснований же для переживаний нет, ведь снежный блоха не такая уж и страшная! Она безвредна для человека. Во-первых, такое насекомое не кусает ни людей, ни животных, во-вторых, не переносит каких-либо заболеваний. Посевы сельскохозяйственных культур и декоративные насаждения также ее совершенно не интересуют. Снежная блоха известна давно. Обязательное условие ее полноценной жизнедеятельности — это зима и оттепель. Обычно насекомым нужен прохладный и влажный грунт. Питаются частичками почвы, хвойным пыльцой, растительными остатками и другими минеральными и органическими веществами. Размножаются в зимний период, откладывая яйца оранжевого цвета в снег и лед. Совсем скоро при потеплении до 10-15 С блохи спрячутся в почву и не показываться до следующей зимы. Угрозы снежные блохи не несут, можно жить спокойно!