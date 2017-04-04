Журналисты «Тайного агента» посетили со скрытой проверкой черниговскую кондитерскую фабрику
04.04.2017 | Социум | Комментариев нет|
На одном из центральных каналов показали очередной выпуск программы «Тайный агент». На этот раз журналисты не обошли вниманием черниговский завод сладостей. Ведущая проекта устроилась туда на работу и рассказала все, что увидела собственными глазами. В частности, журналистка назвала предприятие «привет из прошлого», где посуду моют бабушкиным методом (только кипятком), конфеты, которые упали, поднимают с пола и кладут обратно в конвейер. Зато сладости, которые работники успели растоптать, отправляют в коробки с браком, который снова используют для производства конфет.