Живая история: в Седневе представляют киносюжеты
Работники Киевского государственного кинофотофоноархива создали и выложили на интернет-сайте архива электронные версии шесть изданий «Кинолетопись. Аннотированный каталог киножурналов, документальных фильмов, кино- и телесюжетов». Представлены и некоторые киносюжеты о селах Черниговского района, в частности о Седневе. В конце 2016 работники Черниговской районной союза краеведов направили письмо к руководству архива и получили согласие на заказ двух киносюжетов. И уже накануне Нового года они получили ожидаемые киносюжеты. Приятно, что есть возможность вернуть современному поколению жителей района, что было задокументировано десятки лет назад и хранилось в архиве. Ведь на экране, как из памяти, возвращаются милые сердцу пейзажи, исторические достопримечательности, детство, школьные друзья, а кто-то вспомнит и деда-паромника. Первый сюжет 1939 имеет звук, а вот во второй, 1966 года пришлось сделать музыкальное сопровождение. В ближайшее время эти два киносюжеты будут представлены в Седневе.