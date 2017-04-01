«Живая библиотека» в Прилуках вела диалог с читателями

despravda | 01.04.2017 | Новости | Комментариев нет

В Прилуцкой центральной библиотеке им. Л. Забашты 29 марта состоялось интерактивное мероприятие «Живая библиотека». «Живая библиотека» — это новая форма работы библиотеки, где в роли «живых книг» были известные прилучане: начальник управления градостроительства и архитектуры горсовета Виктор Тесленко, член Союзов писателей Украины и Белоруссии Лилия Черненко, прилуцкий скульптор Семен Кантур, председатель благотворительного фонда «Благовест », экс-руководительница городского отдела культуры Светлана Бирюзова, юная поэтесса Нина Костюк (Заболотная), майор полиции Татьяна Пироженко. «Читателями» были студенты педколледжа. В ходе мероприятия состоялось «живое прочтения книги». Молодежь задавала вопросы, строила диалоги лично с каждым «живой книгой». Через определенный период времени «читатели» осуществляли обмен «книгами». Итогом мероприятия стало определение лучшего диалога с читателем и наиболее креативного вопросы. Небольшие сувениры от «живых книг» стали памятными подарками для «читателей». Победительница многих Всеукраинских музыкальных конкурсов, участница современных телешоу прилуцкая скрипачка Елена Кривобок создала камерную атмосферу для общения.

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