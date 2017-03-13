Житомирская компания установит GPS-треки в черниговском транспорте
13.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Житомирская компания ООО «DozoR» обеспечит черниговский транспорт системами GPS-мониторинга. Именно это предприятие выиграло конкурс по установке оборудования. Всего на конкурс подано шесть заявок от компаний из Житомира, Киева, Чернигова и с. Ровнополье (Черниговская обл., Черниговский р-н). Второе место — ООО «НПФ РегМик» (с. Ровнополье). Об этом на своей странице в Facebook сообщила Татьяна Романова. Кроме системы, обещают установить 5 «умных» остановок для города. Напомним, система GPS-мониторинга внедряется в Чернигове для контроля за соблюдением условий договора с перевозчиками. Горожане в онлайн-режиме смогут наблюдать за движением транспорта. Городской бюджет не несет расходов при установлении навигаторов.