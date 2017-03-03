Жителя Сахалина задержано на границе с раритетными вещами
Вчера, в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» во время проверки автомобиля ВАЗ-2115, который находился на российской регистрации и направлялся из Украины, общей с сотрудником таможни обзорной группой, в багажном отделении обнаружено старинные вещи, возможно имеют историческую ценность. Об этом сообщил в помощника начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко. Так, выявлено 2 корпуса до самоваров, производства тульской фабрики «Баташева», чугунный утюг и полевой телефонный аппарат (без трубки). Владельца древностей, а им оказался пассажир автомобиля — 63-летний житель Сахалина, привлечены к административной ответственности за нарушение таможенных правил, а сами раритеты изъяты для проведения соответствующей экспертизы.