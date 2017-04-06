Жителя Ичнянщины посадили за хранение взрывчатки
Приговором Ичнянского районного суда от 30 марта осужден местный житель за приобретение, хранение взрывных устройств и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. Прокурором в суде доказано, что в октябре 2014 года обвиняемый, проходя службу в Вооруженных силах Украины на территории проведения антитеррористической операции и будучи осведомленным с конструкцией и эксплуатацией взрывчатых веществ и устройств, приобрел 4 цилиндрические предметы, которые в дальнейшем перевез и хранил по месту своего жительства в Черниговской области. Во время проведения обыска жилья обвиняемого указанные предметы работниками полиции было обнаружено и изъято. Согласно выводам экспертов изъятые предметы являются шашками имитации разрыва артиллерийских выстрелов типа «Ширас-М», относятся к категории взрывчатых веществ и электродетонаторов, которые являются взрывными устройствами. Принимая решение, суд засчитал неотбытая часть наказания по предыдущему приговору, которым обвиняемого в 2015 году осужден за совершение преступления против установленного порядка несения военной службы, а также общественную опасность и тяжесть совершенного нового уголовного преступления. Судом окончательно назначено наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы.