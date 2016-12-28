Жители проблемной 4-этажки перебиваются в гостиницах и общежитиях
В Чернигове продолжается решения насущных проблем пострадавших жителей разрушенного дома № 16 по ул. Попудренко. По последней информации, установлено данные на 219 жителей разрушенного общежития. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.
Среди них 178 зарегистрированных 40 — проживали без регистрации, в одном случае установлено владельца квартиры, но известно о фактических жителей. Сейчас в гостиницах находятся 65 человек (27 семей): гостиница «Придеснянский» — 41 человек (18 семей), гостиница «Профсоюзная» — 24 человека (9 семей). По состоянию на 28 декабря в другие общежития уже переселено 85 человек (31 семья): — до временного проживания — 1 человек. — В общежитие Черниговского профессионального лицея железнодорожного транспорта (Бакуринський, 18-А) — 37 человек (16 семей) — В общежитие Черниговского профессионального лицея быта (ул. И. Мазепы, 78 — 44 человека (12 семей) — в общежитие Черниговского профессионального строительного лицея (ул. И. Мазепы, 70) — 3 человека (2 семьи). После окончания косметического ремонта в общежитии Черниговского национального технологического университета (ул. Циолковского, 14) запланировано поселения еще 89 человек (39 семей). на сегодня письма на поселение выдано 79 лицам (33 семей). Как уже сообщалось ранее, на заседании исполнительного комитета черниговский городской председатель Владислав Атрошенко сообщил, что 12 января будет публично объявлено о проекте плана по решению двух вопросов: действия городских властей по ликвидации последствий аварийной ситуации по ул. Попудренко, 16 и общие действия городских властей по ветхого жилья, что является частной собственностью граждан и находится на балансе ЖЭКов . Справка По информации Управления жилищно-коммунального хозяйства, в Чернигове около 200 домов, которые нуждаются в обследовании. По предварительным подсчетам это обследование может стоить около 14 млн грн. По Чернигову существуют шесть домов, которые считаются аварийными и которым уже более 60 лет: 3 дома на территории Новозаводского района и 3 дома на территории Деснянского района. Все пострадавшие жители могут обращаться: — по всем организационным вопросам, в частности по расселению — до координационной группы (отдел взаимодействия с правоохранительными органами, мобилизационной, оборонной и специальной работы Черниговского городского совета) — ул. Магистратская, 7 (помещение горсовета), каб. № 3, тел. 774-014. — По всем вопросам по организации доступа в поврежденное помещение для выноса вещей — в отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций Управление ЖКХ (тел. 629-472). — Для получения материальной помощи: оформление заявления — в отдел обращений граждан городского совета (ул. Шевченко, 9, тел. 676-476, 77-41-33, (04622) 4-00-45); получения — в отдел учета и отчетности городского совета (вул.Магистратська, 7, ким.45-46, тел. (0462) 77-41-00, (0462) 77-48-55). — Для восстановления документов (паспортов) в случае потери — в территориальные подразделения Управления Государственной миграционной службы по месту регистрации лица. Для зарегистрированных в поврежденном общежитии — это Новозаводской районный отдел ГТСУ в Черниговской области — ул. Старобелоусская, 4-А, тел. (0462) 67-62-22.