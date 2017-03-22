Жители Черниговщины зарабатывали на распространении антиукраинской пропаганды
Сотрудники Службы безопасности Украины за последние полтора месяца разоблачили десяти администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях, координировались российскими спецслужбами. Правоохранители задокументировали, что поддерживали антиукраинские и псевдорадикальни ресурсы жители Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Закарпатской и Луганской областей. По указанию кураторов и материальное вознаграждение они преимущественно наполняли ресурсы в российских соцсетях. Администраторы выкладывали полученные из России материалы с призывами к антиконституционного устранения действующей власти, об изменении границ Украины, проведение различных протестных акций, в том числе с использованием массовых беспорядков. Во время обысков у администраторов антиукраинских сообществ оперативники СБ Украины изъяли компьютерную технику с доказательствами получения антиукраинских материалов от российских спецслужб и их размещения в соцсетях. Открыт ряд уголовных производств. В их рамках трем злоумышленникам уже объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.