Жителей Черниговщины уменьшилось
05.01.2017 | Социум | Комментариев нет|
Численность населения в нашем регионе на 1 ноября 2016 составила 136 000 959 человек. Такие подсчеты сделало Главное управление статистики в Черниговской области. Согласно статистическим данным, всего за январь-октябрь прошлого года жителей Черниговщины уменьшилось на 8016 человек. Кстати, умерших за это время оказалось на 9000 больше, чем новорожденных. 15834 покойники против 7126 младенцев. Также зафиксирован миграционный прирост населения. 692 человека приехали в Чернигов из других областей. По сравнению с соответствующим периодом 2015 года, количество умерших все-таки уменьшилась — почти на тысячу человек. Но и рожают теперь тоже меньше: в январе-октябре 2016 родилось на 500 детей меньше, чем за аналогичный период 2015 года.