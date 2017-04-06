Житель Талалаевского района воюет за ДНР
«Правоохранители задокументировали, что в мае 2014 житель Таталаивського района по собственной инициативе присоединился к террористической организации« ДНР ». Его обеспечили камуфляжной форме, огнестрельным оружием и назначили на должность наводчика-оператора реактивных систем залпового огня. Боевику заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы). Материалы расследования с обвинительным актом направлено в суд для вынесения приговора », — говорится в сообщении пресс-группы областного управления СБУ. Уже известно, что этот человек — 46-летний Владимир Анатольевич Коноваленко уроженец села Спиваково. Оттуда же родом и его родители. А вырос он в райцентре Сребное. Сейчас там живет его мать, отец умер. Мать рассказала, что сын жил в Горловке, там нашел себе женщину. Работал на заводе «Стирол» и на «Спецуглемаш». К матери в последний раз приезжал за четыре года до начала в Украине военных действий. А раз звонил, когда АТО еще не было. Мать предполагает, что, вероятно, сына обманули, и он устремился в террористы. Мол, наобещали много денег и благ, он и поверил.