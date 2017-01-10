Житель Черниговщины производит масло без консервантов и рафинирования
Фермер Григорий Фокин из села Сиволож Борзнянского района Черниговской области собственноручно составил маслодельню и научился изготавливать масло из разных культур. Мощность агрегата составляет в среднем 130 кг зерна в час. Масляный пресс выжимает масло из любой культуры, что масла. Лен, рыжик, тыквенные семечки, подсолнечник, горчица, кукуруза, соя — это еще не полный перечень культур, которые успели пройти через аппарат фермера. Выход масла зависит от многих факторов: влажности, засоренности, масличности зерна. Например, со своей подсолнечника в расчете на 100 кг зерна фермер получит примерно 35 л масла. Тыквенные семечки дает 20-25 л 100 кг. Если подсолнечник чистый с влажностью 8% — выход из одного центнера составит 35-40 л масла. Фокин говорит, что качественный продукт можно получить из любой культуры, где есть масла. И все же самой популярной маслом среди населения остается подсолнечное, ее заказывает большинство крестьян. Саму же культуру фермер называет живой валютой. Маслобойня фермера пользуется спросом, а секрет популярности его продукции — в технологии изготовления масла. Делает ее Фокин дедовским способом — без консервантов и рафинирования. Процесс изготовления масла состоит из различных стадий подготовки зерна: сначала его сушат, затем часть поджаривают — для запаха. В специальный бункер засыпают высушенное зерно, влажность которого должна соответствовать государственным стандартам и не превышать 8-10%. Засыпано зерно попадает под специальный пресс. Там он нагревается и через определенный промежуток времени на выходе — отдельно масло и жмых. Полученное масло отстаивают. По словам Фокина, благодаря прожарки зерна масло получается ароматным — без рафинаци и консервационных. Фермерская масло не пенится и не пригорает, поскольку в ней нет воды. К рафинации масляного продукта фермер относится довольно скептически. Удивляют фермера и сроки хранения так называемой заводской масла. Например, льняное масло «живет» максимум три месяца. Привычная всем, душистая и вкусная, ярко-оранжевая подсолнечное масло сделана из жареных семечек подсолнечника. Все остальные — извлеченные, дезодорированное, вымороженное и очищенные различными способами масла — не несут никакой ценности для питания, кроме лишних калорий. При такой обработки жирорастворимые витамины и микроэлементы теряются. «Продукт по срокам не может храниться целый год: я не технолог, но понимаю, что для этого надо или что-то добавить или убить все« живое »еще на старте. Именно поэтому любое масло из магазина трудно назвать качественной », — добавляет он.