Житель Черниговщины изобрел мотоблок, работающий на солнечной энергии
42-летний житель Черниговщины Игорь Дугинов разработал экономичное и экологическое устройство, существенно облегчает работу человека. Кстати, Игорь по специальности фельдшер-акушер, но сейчас занимается фермерством. Изобретательство у меня в крови. Отец работал на заводе, совершенствовал оборудование, станки. Имеет много патентов на собственные изобретения. Думаю, его способности передался и мне. Я очень люблю мастерить различные приборы, делать чертежи … В прошлом году сделал специальное устройство, которым можно и полоть, и полоть, и сеять. Еще урожай перевозить и самому ездить. Сделал его из старого мотоблока, электродвигателя на 1 кВт (примерно 1 лошадиная сила) и солнечной батареи. Он очень прост в использовании — кнопку нажал и работаешь. Одно слово — очень удобно. Солнечную батарею я купил за 6000 гривен, но она за год работы окупается. Я посчитал, что обычный мотоблок за час работы сжигает 2 литра бензина. Итак, за 10 дней тратится где 1600 гривен только на топливо. А мое устройство не требует полного, так питается энергией солнца. Причем батарея будет служить около 30 лет. Использовать ее можно не только в поле. Цепляешь к дому, чтобы производила электричество от солнечных лучей, и можно хоть телефоны заряжать, — объясняет фермер. В этом году Игорь Дугинов мечтает доработать «солнечного» трактора, который будет мощнее мотоблок. «Хочу сделать трактор, чтобы и жена могла ним ездить. На моем «солнечном» мотоблоке она тоже ездит, но он тяжелый в управлении — весит около 200 кг, поэтому необходимо иметь силу в руках, чтобы ездить. А трактор будет мощнее и солнечных панелей на нем будет больше. Еще одна моя мечта, к которой никак не доходят руки, — установить биогазовую установку, чтобы из органических отходов получать удобрение и биогаз (его можно перерабатывать на электроэнергию) и поставить в саду самодельную передвижную сушилку для фруктов, которая также будет работать от солнца », — заметил изобретатель.