Жестоким избиением черниговских школьниц уже заинтересовались в Киеве
06.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
О скандальном видео с расправой над девушками уже знают в столице. Инцидентом занимается и Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Сергей Березенко. Уже скоро должны созвать срочные совещания с педагогами и родителями Чернигова, чтобы избежать дальнейшего насилия. «И именно сейчас есть шанс предотвратить этот ужас, обратив внимание к этой ситуации не только на местном уровне но и в масштабах страны», — написал нардеп.