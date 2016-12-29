Женщину, которая торговала людьми, с Черниговщины отправят в Молдову
По ходатайству прокурора, судом к гражданке Республики Молдова применена упрощенная процедура выдачи компетентным органам иностранного государства. Как ранее сообщалось, в ноябре 2016 сотрудниками отдела пограничной службы при осуществлении паспортного контроля в пункте пропуска «Новые Яриловичи» Черниговского пограничного отряда задержали гражданку Республики Молдова. По данным Генерального секретариата Интерпола, иностранка находится в международном розыске для привлечения его к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК Республики Молдова (торговля людьми). Для обеспечения выдачи молдаванки иностранном государстве Новозаводским районным судом. Чернигова, по ходатайству прокурора, к ней применена экстрадиционный арест и постановлением этого же суда согласовано упрощенную процедуру выдачи компетентным органам Республики Молдова.