Земля даром: чиновники «способствуют» бизнесу местных предпринимателей
В 2010 году по распоряжению одного из местных государственных администраций в нарушение требований законодательства субъекту хозяйствования для ведения фермерского хозяйства предоставлено в аренду на 10 лет 2 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью более 33 га, ориентировочной стоимостью свыше 500 тыс грн, без проведения их нормативной денежной оценки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области В результате, договоры аренды заключен без надлежащего расчета размеров арендной платы, в результате чего бюджет территориальной общины недополучал значительные суммы средств. Согласно условиям заключенного соглашения, арендатор должен был платить за аренду 33 га сельскохозяйственных угодий (пашни) лишь 4,6 тыс грн. Поскольку землепользователем не приняты меры к приведению договоров аренды в соответствие с требованиями законодательства, прокурором направлено в хозяйственный суд Черниговской области иск о признании сделки недействительной. Исследовав предоставленные сторонами доказательства, суд решением от 13.03.2017 иск прокурора удовлетворил и признал недействительным договор аренды земельного участка. Работа по этим вопросам продолжается.