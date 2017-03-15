Застреленного волка бросили на дороге
15.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
На дороге, ведущей в Нежин, жители Черниговщины наткнулись на убитого волка. Он лежал в нескольких метрах от трассы. Фото животные прислали очевидцы. Животное было больших размеров, замотанная в ткань. Вероятно, волка застрелили в другом месте, а потом выбросили на обочину дороги. Статья 33 Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и отстрел» отмечает, что отстрел и отлов волков осуществляется охотниками с разрешения пользователя охотничьих угодий во время охоты на другие виды охотничьих животных. В течение последних лет популяция волков в области выросла из-за пожаров в Чернобыльской зоне, утверждают специалисты.