Застенчивые нежинцы: только одна семья из Нежина приняла участие в кастинге кулинарного шоу
Телеканал «Украина» объявил кастинг на участие в новом семейном кулинарном шоу. В Нежине он состоялся в Доме культуры. Организаторы мероприятия искали семьи, где были муж, жена и свекровь. Любовь Скрипник — работница канала, которая занимается поиском участников для шоу, — рассказала об отборе. «Знакомимся с семьей, узнаем их кулинарные вкусы и возможности. Отдельно общаемся, берем интервью. Вопрос общие — все, что касается кулинарии и отношений в семье. Готовить блюда при этом не надо, это уже будет на самой программе, в студии. Если участник понравился режиссерам, ему звонят и приглашают на следующий этап. Съемки пройдут в мае », — сказала Скрипник. Процесс съемки, по словам организаторов кастинга, простой и длится всего юга дни. Человек заказывает блюдо, а женщины — мама и жена — готовят на камеру и общаются с ведущим. Затем заказчик должен угадать, где чья блюдо, и оценить вкус. Участников ожидает денежное вознаграждение и подарки от спонсоров, проезд в студию — на средства телеканала. Поэтому за звание лучшего кулинара имели соревноваться нежинские свекрови и невестки. Но желающих почему-то не нашлось. Любви Скрипник и ее коллегам помогали даже местные журналисты (сайта «Нежатин» и городской газеты «Известия»). Звонили всем: и, как говорится, известным, и рядовым. Но в ответ из трубки: «Нет … нет … нет!» Кто-то не хотел публичности, кто ссылался на занятость, а в кого-то не оказалось … свекрови. Предлагали принять участие в кастинге даже прохожим. Но результат был тот же.