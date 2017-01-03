Зарплата в «конверте»: что нужно знать
«Серая» зарплата — полулегальный заработок: человек трудоустроен официально; одну часть дохода получает со всеми законными взносами, а вторую — без уплаты социально-налоговых отчислений (конверт), пишет news.finance.ua. «Черная» зарплата не предусматривает никакого официального оформления работника, ни социальных налоговых вычетов. 100% оплаты — в конверте. Работники, которые получают «серую» зарплату, лишаются части социальных, финансовых гарантий при работе, а также — при выходе на пенсию. Работая по «серым» схемам, человеку «светит»: Получение только «белой» части заработка при конфликте с работодателем; Неполучение полного объема отпускных, расчетных при увольнении; Неуплата больничного листа; Почти полное избавление социальных гарантий при сокращении; Проблемы с получением банковских кредитов, выдачей виз без нормальной справки о доходах; Отказ в выплатах, связанных с сокращением, обучением, рождением ребенка; Угроза потери компенсации при травматизме; Пристальное внимание со стороны налоговой службы, уголовная ответственность (пока не предусмотрена, но возможность ее введения не раз дискутировалась последние годы). Люди же, которые вообще не оформляются, работая за «черную» зарплату, каждый день рискуют остаться без работы, не получить заслуженных денег. О финансово-социальное обеспечение вообще говорить не приходится.