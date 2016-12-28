Зарплата прокуроров Черниговщины вырастет на 60%
В 2017 году заработная плата работников органов прокуратуры Украины будет повышена на 61%. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко во время рабочей поездки в Донецкую область. Пресс-служба ГПУ передает, что, по словам главы ведомства, средний размер прокурорской зарплаты поднимется с нынешних 8-11 тыс. Грн до 15-18 тыс. В зависимости от выслуги лет. К тому же Луценко отметил, что запланированное повышение ежемесячной компенсации расходов на аренду жилья с 2,5 тыс. грн до 4 тыс. грн (тоже на 61% по сравнению с 2016 годом), которая выплачивается как ежемесячная премия. Генпрокурор отметил, что такое повышение зарплаты стало возможным благодаря поддержке Президента и Верховной Рады, «которые увидели, что прокуратура дает результат и действует эффективно».