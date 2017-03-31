Запрягали вместо лошадей. Свидетель рассказал о «лечении» в реабилитационном центре
В так называемом реабилитационном центре на Черниговщине людей били, заставляли тяжело работать и имели их по животных Об этом рассказал один из бывших пациентов «центра», который попал туда через алкозависимость, сообщает Еспресо.TV. «Этот центр похож на крепость. Сразу по приезду меня обыскали — там запрещены телефоны, жвачки, ручки … Потом меня отвели в душ, где привязали руки вверх, и начали бить по спине простыней, в которую завязали ведро песка. Били до такого состояния, что я потерял сознание, поливали водой. Все это продолжалось часа три », — говорит свидетель. На следующий день вывели на принудительные работы. Надзиратели запрягали пациентов «центра» вместо лошадей в телеги, которые позади пихала другая группа людей. Надзиратели шли с палками и били тех, кто начинал жаловаться на боль.