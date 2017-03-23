Замглайский детский дом закупил самый дорогой в Украине новокаин
Рекорд по закупке по самой высокой цене обезболивающего препарата новокаин установили в детском доме на Черниговщине. Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Наших денег» фармацевтических закупок в системе «Прозорро». В обзор попали 137 сделок по закупке раствора новокаина медицинскими учреждениями в различных регионах Украины за последние четыре месяца. Раствор новокаина 0,5% покупали по цене от 8,41 до 23,34 грн за упаковку из десяти ампул 5 мл. Средняя цена составила 14,98 грн. Большая часть заказчиков покупала препарат дешевле, и самая низкая цена была в Киевской областной больнице № 2 по соглашению с «Киевмедпрепарат» (8,41 грн за упаковку). Самый дорогой новокаин оказался для Замглайского детского дома-интерната (Черниговская обл., Репкинский район). ООО «Добрый доктор» продало его по 23,34 грн, что в три раза дороже вышеуказанной дешевой закупки и в полтора раза дороже среднего уровня. Детдом проводил открытые торги на закупку препаратов. Победителем тендера должен был стать большой фармдистрибутор «БаДМ», который сделал предложение на 8% дешевле «Доброе врача». Однако впоследствии тендерный комитет коротко сообщил, что дистрибьютор отказался от заключения соглашения, и контракт перешел к более дорогого конкурента. Владельцами черниговского ООО «Добрый доктор» является Юрий Щепинский и Александр Семинько. Замглайский детдом возглавляет Сергей Могильный. Всего 55 закупок состоялись по ценам выше средней. В этом перечне всего днепропетровских (8), донецких (6) и киевских (6) учреждений. Самые высокие цены оказались в больницы Донецкой области — в среднем 19,09 грн за упаковку, что на четверть выше всеукраинского уровня 15 грн (в днепровцев средний уровень около 16 грн, у киевлян — 17 грн).