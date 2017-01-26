Заместитель мэра не обижается на Атрошенко за «мужской» разговор
С понедельника город активно обсуждает ситуацию, когда мэр города позволил себе в недопустимой форме, с унизительными намеками, общаться с заместителем Ольгой Хонич. Это произошло на еженедельном совещании при обсуждении вопроса создания в Чернигове музея истории города. Общественность такое поведение градоначальника возмутило. Ситуацию бурно обсуждают в соцсетях, высказываются и правозащитники, называя подобное поведение явным проявлением сексизма. Сами же виновники создавшейся ситуации ничего плохого в ней не видят, мол, это обычный рабочий процесс. И на «ты» Владислав Атрошенко обращается к тем, кому он доверяет. Ольга Хонич говорит, ситуация искусственно раздута. — Не отреагировала на совещании, потому что она мне такой не сдалась. Я об этом раздутый факт узнала, когда посмотрела и комментарии, и сюжет. Могу сказать, что ни я, ни мэр на это не обратили внимания, потому что она мне такой не сдалась. Просто очень долго дискутировали по поводу того надо создавать музей истории города Чернигова. У меня были свои замечания, у нас уже есть исторический музей, это очень дорого, и эта дискуссия у нас длилась, наверное, уже где-то 2 месяца, и, видимо, мэр хотел меня подтолкнуть к созданию этого музея и хотел показать, что я действительно есть желание его создать. Поэтому я не отреагировала на это как на проявление сексизма. Затем мы беседовали вместе с городским головой, когда я ему показала сюжет, комментарии, мы ничего такого не увидели, он сказал, конечно, если я тебя обидел, извини, но могу сказать, что нечего так долго это обсуждать, — Ольга Хонич , заместитель городского головы. Или обратит мэр внимание на мнение общественности и попросит публично извинения заместителя, сможем узнать уже сегодня. Ведь Владислав Атрошенко имеет для этого прекрасную возможность — 26 января проходит сессия городского совета.