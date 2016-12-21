Заменить водительское удостоверение за 30 минут: в Прилуках открыли современный сервисный центр
Новый современный сервисный центр МВД открыли в Прилуках. Его главное преимущество — экономия времени водителей. К примеру, процедура замены водительского удостоверения длится максимум 30 минут. Когда-то на это владельцы автомобилей тратили минимум полдня. А вот регистрация авто занимает 2-3 часа. Центр может оказывать более 100 услуг, в том числе услуги бывших МРЭО, но теперь качественно, удобно и независимо от места регистрации. Центр оснащен электронной очередью и веб-камерами, которые позволяют просматривать загруженность центра в режиме реального времени. Обслуживают водителей специально подготовленные администраторы. В сервисном центре есть детский уголок. Если отцы или матери приедут в центр с ребенком, ее можно оставлять в детском уголке. На Черниговщине это единственный центр, работающий в новом современном формате. Но пользоваться его услугами могут водители любого населенного пункта нашей области и даже водители из других регионов Украины. «У нас предусмотрены все удобства для граждан и абсолютно отсутствуют очереди, потому граждан одновременно могут обслуживать 9 операторов. А еще у нас тепло, приятно и уютно. Каждый клиент может оставить отзыв о работе центра и пожелания, что даст нам возможность мониторить работу центра и лично каждого работника », — на открытии центра отметил первый заместитель директора Главного сервисного центра МВД Сергей Гончаров. Кстати, в Украине это уже 10-й сервисный центр. До конца года подобные откроют еще и в Донецкой и Ровенской.