Загадочная смерть на кладбище: на «Яцево» нашли труп
17.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский горотдел полиции обратилась жительница областного центра (1956 года рождения). Она заявила, что на центральной аллее кладбища «Яцево» обнаружила тело своего мужа (1957 года рождения). Об этом стало известно из собственных источников. Известно, что человек не жаловался на здоровье и не болел. Он ушел из дома 15 марта на кладбище. На теле признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено не экспертизу.