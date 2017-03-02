Загадочная смерть директора кафе
28 февраля в Чернигове медики скорой помощи обнаружили целых три тела черниговцев без признаков жизни. Все смерти ориентировочно пришлись на период с 12:00 до 15:00. Первым обнаружили тело неизвестного мужчины. Его нашли в подъезде дома на улице Музыкальной — на третьем этаже лежал 60-летний мужчина. Медики констатировали смерть, вероятно, от приступа эпилепсии. Не успели отправили тело этого человека на медицинскую экспертизу, как поступило еще одно сообщение о смерти. На этот раз очень загадочную. В своем кабинете за рабочим столом умер директор кафе «Чемпион» на улице «Летной». Сорокалетнего мужчины нашли без видимых телесных повреждений. Причину смерти не называется. Это должна выяснить судебно-медицинская экспертиза. И уже после обеда в 15:00 прямо на улице умер 36-летний мужчина. Его нашли прохожие на улице Рокоссовского и вызвали скорую. Предполагаемая причина смерти — отравление спиртным. Его тело также исследуют эксперты-криминалисты.