Задержали директора департамента ОГА, — СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с налоговой милицией под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили хищения должностными лицами денег на ремонте социальных объектов Черниговщины. Об этом сообщили в пресс-центре СБ Украины. Правоохранители установили, что организатором сделки был руководитель одного из департаментов облгосадминистрации. Чиновник привлек к коррупционной схемы работников других государственных и контролирующих органов. За последние два года из государственного бюджета было выделено более тридцати миллионов гривен на ремонт и реконструкцию больниц и учебных заведений Черниговщины. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что все это время начальник департамента брал «откаты» с подрядных структур за содействие в заключении контрактов. Оперативники СБ Украины задержали чиновника в областном центре при получении в собственном автомобиле сорока тысяч долларов «отката» от представителя коммерческой структуры. Открыто уголовное производство по статьям 191 и 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных лиц к коррупционной сделки. По неподтвержденной информации, стало известно, что это директор департамента ЖКХ ОГА Юрий Евтушенко.