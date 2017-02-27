Забытая «Хортица»
Разработка и производство стрелкового оружия в Украине в период независимости шло очень непростым путем. Разработкой боевой и служебной стрелкового оружия занимались несколько государственных и частных предприятий, и среди предлагаемых изделий были вполне приличные модели, однако оружейной индустрии так и не сложилось. С этой точки зрения крайне показательна судьба пистолетов марки «Хортица». История этих «стволов» началась в 1996 году, когда правительство издало распоряжение запорожском завода «Радиоприбор» создать ряд образцов спецтехники, в том числе пистолеты. В 1997 году было подписано соответствующее техническое задание на пистолет для вооружения специальных подразделений силовых структур. В результате конструктором М. Королевым были разработаны два пистолета «Хортица 125», который можно обозначить как «сигнально-шумовой», и компактный «Хортица 76». Последний предназначался для сотрудников прокуратуры, милиции и судей — всего для тех категорий государственных служащих, которым по роду деятельности может понадобиться компактное оружие самозащиты. Очень прогрессивной концепцией была возможность оснащения пистолета «Хортица-125» сменными стволами разного калибра и длины, универсальным магазином под патроны нескольких типов с одинаковым диаметром гильзы, например, 9х18 ПМ и его модификаций, 9х19 Para и других. Благодаря этому стало возможным повысить универсальность оружия и применять более мощные патроны с различными баллистическими характеристиками. В стволах разного калибра были разные диаметры перепускных отверстий, специально подобранных для обеспечения надежной работы автоматики. В 1997 году заводом было получено финансирование на производство опытных образцов. Были изготовлены 56 пистолетов «Хортица-125» калибра 9х18 мм (стандартный советский пистолетный патрон, используемый в пистолете Макарова) и 26 пистолетов «Хортица-76» калибра 5,6 мм, или, как его чаще называют, 22 LR. Пистолеты были продемонстрированы на многих международных выставках, где получили очень хорошие отзывы специалистов, однако на этом все и остановилось. Государственного заказа на пистолеты не было. В 2001 году во время посещения Запорожья Леонидом Кучмой ему был подарен один из пистолетов «Хортица-76». Руководство запорожского завода пыталось организовать через киевских чиновников проведения государственных испытаний этих пистолетов, однако после принятия на вооружение винницких «Форт-12» финансирования по этому проекту были прекращены. С тех пор пистолеты хранятся на предприятии в том же помещении, что и оружие охраны «Радиоприбор». Тактико-технические характеристики: «Хортица-125-01»: патрон — 9х18ПМ, вес без патронов — 770 г, длина — 190 мм, начальная скорость пули — 335 м / с, емкость магазина — 8 патронов, прицельная дальность — 50 м. «Хортица-125-02 DAO»: патрон — 9х18ПМ, 9х19Para, 9х23, вес без патронов — 900 г, длина — 200 мм, начальная скорость пули — 335 (390) м / с, емкость магазина — 16 патронов, прицельная дальность — 50 м. «Хортица-76»: патрон — 5,6 мм (.22LR), вес без патронов — 440 г, длина — 137 мм, начальная скорость пули — 270 м / с, емкость магазина — 8 патронов, прицельная дальность — 50 м.