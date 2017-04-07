Забить до смерти ради «лайков»: в соцсетях появились новые агрессивные группы
Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба на своей странице в Facebook сообщил, пострадавшей Полина рассказала о существовании закрытых диалогов, где компании подростков «забивают стрелки», чтобы свести счеты с определенной жертвой и устроить из этого шоу. Как известно, в социальной сети приобретают популярность сообщества «ЗАБИВЫ», «ULTRAPIR» и т.д. У них «соревнуются» видео, где группа подростков в прямом смысле забивает сверстников. Если твой «вайн_батл» набирает большее количество лайков и репост — ты крутой смелый победитель! А в некоторых сообществах за победу еще и свитер дарят. Только на одну из таких сообществ подписаны 34 черниговские подростки, среди которых 5 — друзья «главных героинь» видео. Возможно, участники этой драки и не боролись за вознаграждение, но подозреваю, что на такую жестокость их могло «вдохновить» соревнования в этих сетях.