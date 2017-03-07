Забастовка в Корюковском лесхозе продолжается
Второй день подряд под административным зданием ГП «Корюковское лесное хозяйство» продолжается забастовка коллектива. Чтобы не нарушать трудового законодательства, работники предприятия написали заявления о предоставлении отпуска за свой счет. Известно также, что в. и. о. директора Вячеслав Чиж сегодня взял командировку и на предприятии отсутствует. Как сообщили журналисту забастовщики, за два дня простоя в них не появился ни один представитель власти. «Стоит один из крупнейших налогоплательщиков района. Под угрозой срыва лесокультурных программа. У людей сдают нервы. И до этого нет дела ни областной, ни районной администрации — за два дня до нас не приехал ни один чиновник. Но мы не сдадимся », — комментируют лесхозовцы. Коридорам предприятия ходят слухи, что в настоящее время исполняющий обязанности начальника Черниговского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Александр Кириченко находится в Киеве для встречи с в. и. о. Председателя Гослесагентства Кристиной Юшкевич. Возможно, для решения сложившейся ситуации на Корюковском лесхозе. Как известно, через многочисленные работников Держлисагентство решило проверить Корюковский лесхоз. В настоящее время и.о. директора Корюковского лесхоза был отстранен от исполнения обязанностей. Напомним, конфликтная эпопея с ГП «Корюковское лесное хозяйство» продолжается более трех месяцев. 7 декабря 2016 трудовой коллектив предприятия выразил недоверие временно исполняющему обязанности директора Вячеславу Чижу и требовал отстранить его от занимаемой должности. Тогда на заседании расширенного профкома это решение было поддержано единогласно. А уже через два дня, 9 декабря, коллектив вышел на забастовку, требуя освобождения руководителя.