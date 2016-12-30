За загрязнение природы животными предлагают штрафовать их хозяев
Граждан, должностных лиц и предпринимателей предлагается штрафовать за «значительное загрязнение окружающей среды» их животными. Правила будут действовать не только для кошек и собак, но и для других любимцев. В парламенте зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение правил содержания собак, кошек и других видов животных» (№ 5584). В частности, предполагается распространить санкции ст. 154 КоАП нарушения правил содержания не только собак и кошек, но и «других видов». Также, штрафы повышаются до 10-30 необлагаемых минимумов доходов граждан для частных лиц (170-510 грн, сегодня — 17-51 грн), и до 50-100 н.н.м.д.г. — Для должностных лиц и предпринимателей (850-1700 грн, сейчас — 51-85 грн). Кроме того, предложено ввести ответственность за нарушение правил содержания животных «если они повлекли значительное загрязнение окружающей среды». За это предусмотрены штрафы для граждан, должностных лиц и субъектов предпринимательской деятельности в 100-200 н.н.м.д.г. (До 3400 грн). Правда, о каком именно загрязнение природы животными говорится и который его объем следует считать значительным, в проекте не сказано. Впрочем, автор считает, что документ будет способствовать укреплению общественного порядка, соблюдению экологических норм, а самое главное — обеспечению безопасности людей. Интересно, что в пояснительной записке к проекту прежде всего упоминаются требования к хозяевам животных, регламентируемые Правилами содержания собак, кошек и хищных животных в населенных пунктах, утвержденных еще 17.06.1980 г.. Однако с распространением санкций на владельцев «других животных» под штрафы могут попасть также, например, владельцы свиней или коров. Поинтересовался у председателя черниговской общественной организации «Зоошанс» Марины Постол отношением к такой законодательной инициативы. Она ответила, что, стираешь чем штрафовать владельцев собак, нужно создать все условия, чтобы они не попадали в такие ситуации. Речь о достаточное количество урн на улицах и обустройство специальных мест для выгула животных. По мнению Марины Постол, пока этого в Чернигове не хватает. «Места для выгула собак должны быть такими, чтобы животные могли свободно побегать без намордников. К тому же, в этих отведенных местах нужны урны — чтобы владельцы собак убирали за своими четвероногими друзьями », — считает председатель черниговской общественной организации« Зоошанс ». По словам Марины Постол, сейчас свободно отпустить собаку можно разве что в лесу на Масанах. Но никаких урн там нет.