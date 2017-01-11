За возрастанием минималки в карманах черниговцев будут следить отдельные люди
В каждой области должна быть создана межведомственная рабочая группа для мониторинга ситуации по выполнению решения правительства по повышению минимальной заработной платы с 1 января 2017 до 3200 грн и мгновенного реагирования на жалобы граждан о нарушении руководителями предприятий их трудовых прав. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины. Об этом во время заседания Межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации решений, направленных на повышение уровня оплаты труда и соблюдения норм законодательства в части минимальной заработной платы, сказал вице-премьер-министр Украины, председатель Межведомственной рабочей группы Павел Розенко. — Нельзя допустить никаких манипуляций, прежде всего руководителей бюджетных учреждений, по переводу людей на неполный рабочий день или, не дай Бог, сокращения. Ведь средства, необходимые для финансирования бюджетной сферы, в полном объеме заложены в Государственном бюджете на 2017 год, — сказал он. Павел Розенко обратился к представителям организаций профсоюзов и работодателей, чтобы совместно с правительством обеспечить выполнение соответствующего решения и в негосударственном секторе экономики. Павел Розенко поручил сформировать аналогичные правительственной межведомственные рабочие группы в каждой области. — Аналогичные межведомственные рабочие группы должны быть созданы на уровне каждой области. Рабочая группа должна возглавить человек, который по должности не ниже уровня заместителя главы ОГА. Представители образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы, территориальных подразделений Пенсионного фонда, налоговой, Государственной службы труда должны быть туда обязательно вовлечены, — отметил он. По словам вице-премьер-министра, целью этих областных рабочих групп мгновенное реагирование на любые жалобы на руководителей предприятий, которые не выполняют решения правительства по повышению минимальной заработной платы. Он также акцентировал внимание на необходимости усиления разъяснительной работы на местах — на областном и районном уровнях. — Надо в конце концов ко всем донести философию цивилизованного мира — налоги люди должны платить для своего же будущего. Не уплатив сегодня налоги, не уплатив ЕСВ, человек лишает себя права на пенсию, — добавил Павел Розенко.