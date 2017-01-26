За убийство семьи лосей еще никого не наказали
На Черниговщине браконьеры застрелили семью лосей. Лосиха именно вынашивала двойню. О трагедии в Нежинском районе полицейским сообщили местные. Оперативники нашли на месте происшествия использованы гильзы. Эксперты выясняют, кому они принадлежат. А пока открыли уголовное производство по статье 248 ч. 1 — Учитывая тяжесть преступления, браконьеры должны заплатить штраф в размере более 600 000 грн. И, кроме этого, заключение на три года. На место сразу выехала патрульная служба и следственно-оперативная группа, — Сергей Брыль, руководитель пресс-службы ГУНП в Черниговской области. Охотники рассказывают, что именно началась миграция лосей. Напомним, несколько месяцев назад на Черниговщине в Сосницком районе также убили лося просто на огородах крестьян. Виновных так и не наказали.