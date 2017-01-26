За три года в Чернигове появится около 200 километров велосипедных дорожек
Уже скоро Чернигов станет комфортным городом и для велосипедистов. К 2020 году в парках и прибрежных зонах Чернигова построят 186 километров велодорожек, из них 30 километров — у берегов рек, 35 км обустроят как экскурсионные велосипедные маршруты. Также настроят 20000 безопасных парковочных мест, где можно будет оставить двухколесный транспорт и он будет защищен от воров. Все это произойдет благодаря Программе развития велосипедного движения и обустройству велосипедной инфраструктуры в г. Чернигове на 2017-2020 годы, за которую сегодня, 26 января, проголосовали депутаты Черниговского городского совета Параллельно со строительством велодорожек в Чернигове расширят и парковую зону. Прежде всего в прибрежной зоне города. Планируется увеличить количество зеленых зон отдыха от 10 до 15. Также в программе предусмотрено и обучение школьников правилам велосипедиста, а также переобучение водителей автомобилей. Последние, в частности, на дорогах города велосипедисты слишком раздражают. «В Чернигове так построена дорожная схема, якобы велосипедистов у нас нет. А нас здесь 30000. Мы хотим свободно и безопасно ездить по улицам города. Мне кажется, что для Чернигова эта Программа реальна », — убежден один из авторов Программы, представитель ОО« Пространство согласия »Геннадий Добровинский. Стоимость программы — 95000000 гривен. В основном финансирование возьмет на себя власть. Привлекать также местных предпринимателей и бизнесменов.