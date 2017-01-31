За службу на линии боевого соприкосновения военным будут платить по 6000
31.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
«Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении суммы денежного вознаграждения военнослужащим, выполняющим задачи в районе проведения АТО». Об этом сегодня, 31 января, на брифинге в украинском кризисном медиацентре сообщила начальник Управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины полковник Оксана Гаврилюк. Согласно приказу, военнослужащим, которые несут службу на линии боевого соприкосновения, будет выплачиваться денежное вознаграждение в сумме 6000 гривен, а в других местах дислокации в пределах района проведения антитеррористической операции — в сумме 2400 гривен.