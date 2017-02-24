За проезд грузовика «не по той дороге» штраф 12 тысяч
Черниговский окружной административный суд 15.02.2017 удовлетворил иск прокуратуры области и взыскал плату за проезд автомобильными дорогами общего пользования тяжеловесными транспортными средствами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. Основанием обращения в суд стали установленные специалистами Управления Укртрансбезопасности в Черниговской области факты превышения транспортными средствами нормативных весовых параметров, определенных Законом Украины «Об автомобильном транспорте». Предусмотрено, что перевозка опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом допускается по отдельному разрешению в порядке и за плату, определенные отдельными актами законодательства. Санкции в сумме почти 12 тыс. грн, взысканы в судебном порядке, поступят в государственный бюджет. В этом году органы прокуратуры области уже обратились с исками в суд о взыскании более 150 тыс. Грн за проезд автомобильными дорогами общего пользования тяжеловесными транспортными средствами.