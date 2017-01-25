За порубку 72 деревьев сновчанин ответит в суде
Менской местной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту незаконной порубки деревьев, что нанесло существенный вред интересам государства (ст. 246 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. Досудебным расследованием установлено, что в июле 2016 житель Сновск района, находясь на территории защитных лесонасаждений неподалеку с. Большой Щимель, нарушая установленный порядок охраны, рационального использования и воспроизводства леса, без лесорубочного билета совершил незаконную порубку 72 деревьев разных пород. В результате таких противоправных действий интересам государства причинен ущерб на сумму свыше 50 тыс. Грн и вызвано существенный вред окружающей среде, что привело к ухудшению защитных, водоохранных и других экологических свойств леса. Сейчас обвинительный акт передано в суд для рассмотрения по существу.