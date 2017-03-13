За оставленного на кладбище ребенка мать могут посадить на 3 года
Под процессуальным руководством Прилуцкого местной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве по отношению к матери, которая оставила своего новорожденного ребенка на кладбище в одном из сел Прилукского района (ч. 2 ст. 135 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области Досудебным расследованием установлено, что в августе 2016 жительница города Прилуки, находясь на кладбище в с. Дубовый Гай, родила живую, доношенного, жизнеспособную ребенка. В то же время после родов женщина, понимая, что ребенок находится в опасном для жизни состоянии и лишено возможности принять меры к самосохранению, не предоставила новорожденному ребенку необходимой помощи и оставила ее на кладбище. Обвинительный акт в уголовном производстве, в порядке ст. 291 УПК Украины, направлено в Прилуцкий горрайонный суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 2 ст. 135 УК Украины за совершение инкриминируемого уголовного преступления предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок.