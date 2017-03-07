За неделю пограничники поймали около 30 незваных гостей
С 27 февраля по 5 марта 2017 года на Черниговщине через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 44,1 тыс. Человек и 10,5 тыс. Транспортных средств. За нарушение государственной границы задержаны четыре человека. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы Александр Дудко. К административной ответственности привлечено 28 лиц, на которых наложено штрафов на сумму 10 450 гривен. Через государственную границу не пропущено 28 человек, из которых 4 незаконные мигранты и 5 граждан России. В течение выходных дней через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 16,3 тыс. Человек и 3,7 тыс. Транспортных средств. Через государственную границу не пропущено 10 человек. В течение недели обстановка на государственной границе Украины в пределах Черниговской оставалась стабильной и контролируемой. Украинский-российский участок государственной границы охраняется усиленно, в пунктах пропуска через государственную границу осуществляется интенсивный пограничный контроль. Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и надлежащую безопасность граждан, пересекающих государственную границу.