За мат в троллейбусе молодых избил неизвестный
10.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
На горячую линию 102 поступило анонимное сообщение о том, что по адресу улица Независимости на остановке общественного транспорта происходила драка. Выездом экипажа на месте происшествия обнаружены три человека — 1995, 1990 и 2001 годов рождения. Об этом стало известно из собственных источников. Они объяснили, что после совместного распития спиртных напитков ехали в троллейбусе № 11, шумели и шумно себя вели. Некоторые из них общались с использованием нецензурных слов, поэтому один из пассажиров сделал им замечание. После того, как участники конфликта вышли на остановке, вышеупомянутый пассажир нанес им телесные повреждения и ушел в неизвестном направлении. Выездом следственно-оперативной группы в компании были обнаружены 2 пистолета.