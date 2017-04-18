За город на взлетной полосе аэродрома прокуроры требуют миллион гривен
Прилуцкая местная прокуратура обратилась в суд с иском о возмещении местным жителем 1 млн грн убытков, причиненных самовольным занятием части почвенной взлетно-посадочной полосы аэродрома военной части площадью более 63 га. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. Как ранее сообщалось, прилучанин при отсутствии разрешительных документов с мая 2015 самовольно захватил более 63 га земель обороны, где выращивал сельскохозяйственные культуры. В результате таких действий государству нанесен ущерб в размере более 1 млн грн. По результатам судебного рассмотрения уголовного производства по факту самовольного занятия земельного участка в зоне особого режима использования (ч. 2 ст. 197-1 УК Украины) приговором суда злоумышленник приговорен к наказанию в виде штрафа. Сейчас по иску прокурора продолжается рассмотрение в суде гражданского дела о возмещении вреда государству.